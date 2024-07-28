İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Selçuk Kılıçaslan ve Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Orkun Kanber, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin'i ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Selçuk Kılıçaslan, ziyarette yaptığı açıklamada, “Genel İdare Kurulu üyemiz Orkun Kanber ile birlikte Edirne İl Başkanımız Alpay Alpagut Engin ve ilçe başkanlarımız ile bir araya geldik. Genel seçimlerde en yüksek oyu aldığımız göz bebeğimiz Edirne'de önümüzdeki süreci ve planlarımızı değerlendirdik. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette, Edirne’nin önemi ve İYİ Parti’nin bu bölgedeki hedefleri üzerinde durulurken, önümüzdeki dönem için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Partimizin üst düzey yöneticilerinin bizlere gösterdiği bu destek, Edirne’de partimizi daha da güçlendirmek ve gelecekteki seçimlerde başarılı olmak amacıyla atacağımız adımlarda bize büyük moral veriyor. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.