Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘İyilik Kılavuzu’ yarışmasında ilk hafta görevleri tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel “Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla hayata geçirdiği ‘İyilik Kılavuzu’ yarışmasında ilk hafta görevleri başarıyla tamamlandı.

TATLI BİR REKABET YAŞANDI

Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencileri iyilik yapmaya teşvik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna uygun, anlam dolu bir yarışma başlattı. “Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yarışma yöntemiyle ‘iyilik’ fikrini merkeze alan ‘İyilik Kılavuzu’nda Kocaeli’nin gençleri tatlı bir rekabet içerisinde yarışarak hem kendilerini hem de çevrelerini güzelleştirmek için ‘iyilik’ rüzgârları estiriyor.

ADEM METAN’LA GÜNÜN GÖREVİ: SELAM

Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde 1200 gencin yarıştığı ‘İyilik Kılavuzu’nda 300 takım Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında çeşitli görevleri yerine getiriyor. 33 gün boyunca 33 kavramı görev edinen iyilik takımları; rahmet, ihsan, niyet, selam, rikkat, hilm, sıhhat, lütuf, imar, emanet ve hürmet görevlerini tamamladı. Selam görevinde, küçük bir adımla büyük iyiliklere kapı aralamak için Gazeteci Adem Metan ile bir araya gelen öğrenciler selamın bereketini yayarak gönüllere dokundu. İmar görevinde ise İzmit Eren Camii’ni temizleyen takımlar iyiliği yaydı.

İLK HAFTA GÖREVLERİ TAMAMLANDI

İyiliği yaymak için yola çıkanların buluşma noktası olan ‘İyilik Kılavuzu’ hareketinde bu hafta iyiliğin ışığını en parlak şekilde yansıtan Kılavuz Liderleri belli oldu. Ortaokul kategorisinde ‘Tabiat Severler’, lise kategorisinde ‘Disiplinin İzleri’, genç yetişkin kategorisinde ‘Alicenap Ruhlar’ haftanın Kılavuz Liderleri oldu. Finalde kazanan takımlar Balkan-Özbekistan turu, dizüstü bilgisayar ve 10 bin TL değerinde teknoloji çeki gibi ödüllere uzanacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in yapacağı ödül programı 25 Mart Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

YEPYENİ BİR EĞİTİM MODELİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir’in ‘İyilik Kılavuzu’ projesi, Türkiye’de uzun süredir çeşitli yöntemlerle sürdürülen ‘değerler eğitimi’ yaklaşımına yeni bir soluk getirme iddiası taşıyor. ‘İyilik Kılavuzu’ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde adı geçen ‘hayatın içinde değer eğitimi’ yaklaşımının ete kemiğe bürünmüş ilk projesi olacak. Gençlerin doğrudan ‘harekete geçerek ve insiyatif alarak öğrendiği’ bir yöntemle yoluna devam edecek ‘İyilik Kılavuzu’ projesi böylelikle Türkiye kamuoyuna yeni bir eğitim modellemesi de önermiş olacak.