NİLSEM’de eğitim alan kadınlar, yıl boyunca edindikleri becerileri sergiyle görücüye çıkardı. El nakışından tekstile, çini boyamadan makromeye kadar birçok farklı branşta 2 bin 380 eserin yer aldığı sergi, 24 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin kadınların sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurduğu Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi’nin (NİLSEM) 12’nci sergisi açıldı.

2005 yılından bu yana kadınların eğitimle güçlenmesine, üretime katılmasına ve sosyal hayatın içinde daha aktif rol almalarına olanak sağlayan NİLSEM eğitimleri, Fethiye, Yüzüncüyıl, Üçevler, Beşevler ve Altınşehir mahallelerinde yürütüldü. Bu yılın Ocak ayında başlayan eğitimlerde kadınlar; el nakışı, ev tekstili, çini boyama, hasır sepet yapımı, kadın giysi dikimi, wayu çanta, gümüş kazaziye, makrome gibi 71 farklı branşta beceri kazandı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, NİLSEM’in Fethiye Mahallesi'ndeki merkezinde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Sarı ile eğitmenler, kursiyerler ve el sanatları meraklıları katıldı

KADININ GÜCÜ, TOPLUMUN GÜCÜDÜR

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman kadınların iş ve meslek alanında elde ettiği başarıların tüm topluma ilham olduğunu vurguladı. Buna şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Erman, “Kadınların her alanda daha görünür, daha güçlü ve daha etkin olmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bir kadının gücü, bir mahallenin, bir şehrin ve ülkenin gücüdür. Güçlü bir toplumun göstergesidir” dedi.

Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaattin Sarı da, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi’nin konulan kotayı yüzde 100 kullanan Türkiye’deki sayılı halk eğitim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Sarı, Nilüfer Belediyesi’nin bu alanda en iyi partnerleri olduklarını belirterek, güçlü iş birliğinin gelecek dönemlerde de devam etmesini diledi.

Konuşmalar sonrasında NİLSEM eğitmenlerine sertifika verildi.

2 bin 380 eserin sergilendiği NİLSEM sergisi, 24 Mayıs tarihine kadar NİLSEM’in Fethiye Mahallesi’ndeki merkezinde ziyarete açık olacak.