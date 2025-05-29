Genç yaşta hayatını kaybeden gazeteci ve yerel yönetici Güney Temiz’in adı, doğum günü olan 31 Mayıs’ta Bornova’da bir parka verilerek ölümsüzleştiriliyor.İZMİR (İGFA) - EVKA-3 Mahallesi’ndeki parkta bir de büst yer alacak. Parka isminin verilmesi, Başkan Ömer Eşki’nin önerisiyle Bornova Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmişti.

Genç yaşta geçirdiği kalp kriziyle yaşamını yitiren, gazeteci ve belediyeci Güney Temiz’in adı, doğum günü olan 31 Mayıs’ta Bornova’da yaşatılacak. Uzun yıllar ikamet ettiği EVKA-3 Mahallesi’nde, 119/3 ile 121. sokakların kesişiminde yer alan 10.500 metrekarelik park, tamamen yenilenerek “Güney Temiz Parkı” adını aldı. Parkta, Temiz’in anısını yaşatacak bir büst de yer alacak. Tören, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Gazetecilikten yerel yönetime uzanan bir yolculuk

Siyasete CHP Bornova Gençlik Kolları’nda giren Güney Temiz; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Gençlik Kolları Başkanlığı, TBMM Basın Danışmanlığı, Karşıyaka Belediyesi Basın Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaparken geçirdiği ani kalp kriziyle yaşamını yitirdi.

Başkan Eşki: “Güney’i unutmadık, unutturmayacağız”

Bornova Belediye Meclisi’nde parka Güney Temiz’in adının verilmesi önergesi, Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından sunulmuş ve mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.

Güney Temiz ile CHP Gençlik Kolları’ndan itibaren birlikte siyaset yaptığı arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Güney, hem dost olarak hem de meslektaş olarak ardında büyük bir iz bıraktı. Onu doğduğu gün anmak, yaşadığı mahallede adını yaşatmak bizim için bir vefa borcudur. Bornova olarak onun adını ve anısını sonsuza dek yaşatacağız” dedi.

Temiz’in adının verildiği parkta; çocuklar için modern oyun grupları, geniş yeşil alanlar ve dinlenme alanlarını içeren kent mobilyaları yer alıyor. park, temiz’in yaşamı boyunca savunduğu kamusal alanların niteliğini artırma anlayışının bir yansıması olarak tasarlandı.