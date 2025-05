İzmir Çiğli Belediyesi’nin Nermin Abadan Unat Kadın Dayanışma Merkezi ile Şirintepe, Cumhuriyet, Egekent ve Sasalı Kadın Semt Merkezleri’nde yıl boyunca eğitim alan 700 kadının, el emeği göz nuru ürünleri “Kadın El Emeği Sokağı”nda sergilendi. İZMİR (İGFA) - 2024-2025 dönemi boyunca hobi ve meslek edindirme kurslarında kadınların ürettiği ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. Mefruşattan iğne oyasına, tığ ve şiş örücülüğünden deri tasarımına, dijital pazarlamadan kuyumculuğa kadar geniş bir yelpazede düzenlenen kurslar, kadınların hem üretmesini hem de ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyor. Yıl boyunca geliştirilen ürünler arasında panç, deri, hasır, örgü, takı, amigurumi, mum ve sabun gibi el işi örneklerinin yanı sıra Canva dersi alan kursiyerlerin dijital tasarımları da yer aldı. Serginin açılışına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Kadın El Emeği Sokağı’ndaki sergi, 30 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Başkan Yıldız: “Kadın gücü olmadan kalkınma mümkün değil”

Başkan Yıldız, göreve geldikleri günden bu yana kadınların yaşamın her noktadasın da olması için çalıştıklarını kaydetti. Yıldız, “Bugün burada, emeğin, sabrın ve yaratıcılığın hayat bulduğu çok özel bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini sergilediğimiz bu güzel “Kadın El Emeği Sokağı”, aslında sadece bir sergi alanı değil; aynı zamanda dayanışmanın, üretimin ve kadın gücünün görünür hale geldiği bir semboldür. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadının olmadığı hiçbir kalkınma, gerçek bir kalkınma değildir. Ekonomide, kültürde, sanatta, sokakta, siyasette ve yaşamın her köşesinde kadınların güçlü varlığına ihtiyacımız var. Bugün burada sergilenen sadece bir tablo, bir çanta, bir sabun ya da bir takı değil; kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürme yolundaki kararlı adımlarının birer kanıtıdır. Biz, Çiğli Belediyesi olarak kadınlarımızın hem sosyal hayata katılmalarını hem de ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.