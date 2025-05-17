Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu öğrencileri gönüllülük çalışmaları kapsamında Öğretim Görevlisi Murat Ekici önderliğinde Efes Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent Belleği iş birliğiyle Kültürel Miras alanlarında farkındalık yaratmak için temizlik çalışmaları gerçekleştirdiler.İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk'ta su kemerlerinden, Artemis Tapınağı'na, Ayasuluk Kalesi çevresinden 14. yüzyıl Aydınoğlu Beyliği Dönemi yapılarının çevresine kadar kentin dört bir yanında gönüllülük esasıyla temizlik yapan öğrenciler, kültürel miras alanlarının ziyaretçiler tarafından sağlıklı bir şekilde ziyaret edilmesi açısından çevre temizliğinin önemine de dikkat çektiler.

Kültürel Miras alanları açısından önemli bir destinasyon olan Efes Selçuk’u her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirten Efes Meslek Yüksekokulu öğrencileri; “Çevre gibi kültürel alanlar da aslında insanlığın ortak mirası olan yerler. Biz bu alanları gezerken olduğu gibi temizlik yaparken de aslında Efes Selçuk’un ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu daha iyi anlıyoruz. Farklı dönemlerden farklı uygarlıklara ait böylesine önemli eserler Efes Selçuk’ta yer alıyorken bize de bu zengin mirası tanımak kadar korumak da düşüyor. Bu sebeple biz de Kültürel Miras alanları çevresinde kısa bir süre önce temizlik çalışmalarına başladık. Gönüllü olarak başladığımız ve devam ettireceğimiz bu çalışmalar ile hem temiz bir çevre hem de kültürel miras alanlarının zenginliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dediler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu öğrencilerine gönüllülük çalışmaları için teşekkür eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Kültürel Miras alanlarımız ülkemizin yanı sıra dünya için de büyük bir zenginliğe sahip. Bu alanları tanımak, korumak, sahip çıkmak anlamında yükseköğrenimini kentimizde yapan öğrencilerimize özverili çalışmaları ve oluşturdukları farkındalık için teşekkür ediyorum. Çevremize, tarihimize ve topraklarımızın tüm zenginliklerine sahip çıkmak adına hayata geçirilen bu gönüllülük çalışması için ayrıca Efes Meslek Yüksekokulu’nun tüm kadrolarını da tebrik ediyorum” dedi.