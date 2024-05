İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı Güzelbahçe’deki anıtları önün de türkülerle anacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye'de 68 Kuşağı'nın devrimcilerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı’nın düzenleyeceği İlkay Akkaya, Suavi ve Geniş Merdiven’in seslendireceği türkülerle idamlarının yıldönümü olan 6 Mayıs sabah 03.00’de anacak.

Türkiye’de bir ilk olacağını söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Denizlerin anıtını ilk yaptığımız zamananıtları önündesabaha kadar nöbet tuttuk. Türküler söyledik, üç fidanı andık. Bu yıl farklı ve Türkiye’de ilk olabilecek bir anma törenine vesile olacağız. Sabah 03.00’de idam edildikleri saatte üç fidan anısına bir konser düzenleyeceğiz. Bu konserde bizlere destek olan İlkay Akkaya’ya, Suavi’ye ve Geniş Merdiven’e çok çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadıkları için. Bir teşekkür de Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’a. Bu konuda her türü desteği bizlere sağladığı için. Yapmış olduğumuz bu konserin anlamı bizler için çok büyük. Türkiye’nin bağımsızlığı uğruna, hayatlarının baharında idam sehpasına çıkan ve dillerinde sadece ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ şiarı olan Deniz, Yusuf ve Hüseyin bizler için birer liderlerdi. Onlar bu yola geri dönmek için çıkmamışlardı.Bu yol ölümde olsa hiçbir zaman geri adım atmadan yürüdüler. Onları yürüdüğü bu yol bizlere ışık oldu, rehber oldu. Bizlerde onlarınideolojilerini yaşatmak için her 6 Mayıs sabahında onların anıtları önünde onların söylediği gibi; “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” sloganları atmaya devam edeceğiz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet etti, bağımsız bir Türkiye’nin her zaman yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Tüm İzmirlileri ve Güzelbahçelileri bu anma konserinde yanımızda olmaları istiyoruz. İlk kez yapılacak böyle bir ama konserinde tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.