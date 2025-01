İzmir Güzelbahçe Belediyesi, 2025 yılının ilk günlerinde de ilçenin çeşitli yerlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.İZMİR (İGFA) - 2025 yılının başlamasıyla Güzelbahçe Belediyesi ilçede bulunan çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. İlçenin birçok alanında çalışmalar yürüten Güzelbahçe Belediyesi ekipleri, Güzelbahçe’yi adeta bir şantiye alanına çevirdi.

Halka verdiğimiz sözleri yerini getiriyoruz

Güzelbahçe’de büyük bir değişim ve yenilenmenin olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “2024’e hızlı başlayarak projelerimizin birçoğunu yıl bitmeden tamamladık, bazılarına devam ediyoruz. 2025 yılına da yine aynı hızla başlayarak birinci yılımızı tamamlarken tüm projelerimizi tamamlayarak bitirmek istiyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar. Güzelbahçe büyük bir şantiyeye alanına dönmüş durumda. Bir yandan fen işleri müdürlüğü Seferihisar kavşağında yürüyüş yolunu yapıyor, diğer yandan, park bahçeler çeşitli alanlarda bitkilendirme, temizlik, ağaç budama, işlemlerine devam ediyor. Temizlik işleri ekiplerimiz ilçenin her bir köşesinde süpürge temizlik işlerini yürütüyor. Her yerde bir belediye çalışanını görebilirsiniz. Halkımıza vaat ettiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. 20 kişilik ekip vatandaşın istek talep ve şikâyetleri için her gün sahada kapı kapı dolaşıyor. Güzelbahçe Belediyesi olarak halkın iyi ve kötü gününde, mutluluğunda sağlığında yanında olmak zorundayız. Yerel yönetimin en önemli görevi halkının mutluluğu ve onların ilçesinde iyi koşullarda yaşatabilmek olmalı. Biz de elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güzelbahçe artık farklı bir vizyona doğru gidiyor. Biz de bu vizyonla İzmir’in en güzel ilçesi yapmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.