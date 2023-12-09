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İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM), sevilen sanatçı Mazlum Çimen’i ağırladı.İZMİR (İGFA) - Yoğun ilgi gören konserde Mazlum Çimen, başta babası Nesimi Çimen ve Aşık Mahsuni Şerif olmak üzere Anadolu ozanlarının bilinen deyişlerini, türkülerini seslendirdi.

Konseri, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarların da olduğu yüzlerce kişi, sonuna kadar ilgiyle izledi. Çimen, “Sar Beni”, “Dilber”, “Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere”, “Başımın Belası”, “Feryadı İsyanım”, “Çeşm-i Siyahım” gibi sevilen eserleri, salonu hınca hınç dolduran seyircilerle birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Başkan Selvitopu Mazlum Çimen’e ve ekip arkadaşlarına doğa dostu fidan dikim sertifikası vererek teşekkür etti.