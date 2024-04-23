İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, makamında çocukları ağırlayarak, onlara koltuğunu devretti.İZMİR (İGFA) -Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocukları misafir ederek onlara başkanlık koltuğunu devretti. Başkanlık koltuğuna oturan 10 yaşındaki Öykü Düzgüner ve Ayaz Kahraman, belediye başkanı olduklarında yapmak istediklerini ve nasıl bir Karabağlar hayal ettiklerini anlattı.

Daha güvenli oyun alanları ve yeşil bir çevre istediklerini belirten çocuklar, bu konuda Başkan Kınay’ın desteklerini beklediklerini de ifade etti.

Çocukların isteklerini dinleyen Başkan Kınay, bir belediyede çocuklar için yapılması gereken çalışmaları paylaşan Öykü ve Ayaz’a teşekkür ederek, onlardan aldığı istekleri yerine getirmek için çok daha fazla çalışacaklarının, güvenli oyun alanları ve yeşil alanların oluşturulması için projeler geliştireceklerinin sözünü vererek, çocukların taleplerini yazılı bir şekilde teslim aldı. Bir sonraki gelişlerinde tüm bu çalışmaları yapmış olacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, Karabağlar’daki çocuklarla ilgili olarak parkların ve yeşil alanların geliştiği, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırıldığı çalışmalara imza atacaklarının altını çizdi.

ÇOCUKLARIN SAHNELEDİĞİ GÖSTERİYE KATILDI

Makamında çocuklarla buluşmasının ardından Başkan Kınay, Karabağlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Çocuklara Tiyatro Gösterisi etkinliğine katıldı. Burada çocuklarla bir araya gelerek onlarla şarkılar ve marşlar söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yokluk ve yoksulluk içerisinde cumhuriyetin, egemenliğin, özgürlüğün ve aydınlık bir geleceğin yolunu açtığını vurgulayan Başkan Kınay, geleceği oluşturacak olan çocuklara armağan edilen günde Karabağlar Belediye Başkanı olarak ilk bayramı çocuklarla kutlamanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.