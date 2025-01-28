İzmir'de Karabağlar Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını önemli bir adımla ortaya koyarak Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Helil Kınay’a verilen yetkiyle AB Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi ve Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne resmen katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Karabağlar ilçesi küresel iş birliğine katılarak sürdürülebilir bir gelecek hedefine doğru önemli bir adım attı.

İklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir sorun olduğunu söyleyen Çevre Yüksek Mühendisi Kararabağlar Belediye Başkanı Helin Kınay, yerel belediye olarak sürdürülebilir bir gelecek için üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını belirterek, "İklim değişikliği ve afetlere karşı çok daha etkin bir mücadele yürütülmek zorundayız. 2050 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu kapsamda dernekler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meclis üyeleri, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde olacağız” diye konuştu.

Bu sürecin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği de güçlendireceğinin altını çizen Başkan Kınay “Biz günümüz koşullarında daha iyi bir Karabağlar için çalışmalarımızı sürdürürken, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir Karabağlar bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.