Son yıllarda artan mutfak masrafları, emekli vatandaşları temel gıda maddelerine ulaşmak için uzun kuyruklarda beklemeye zorluyor. Son örnek İzmir Karşıyaka'da Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Satış Mağazası önünden geldi.Doğan PrepolPoroviç / İZMİR (İGFA) - İzmir Karşıyaka'da Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Karşıyaka Satış Mağazası'nda 30'lu paket L boy yumurtanın 120 TL'ye satılması, emeklilerin metrelerce kuyruk oluşturmasına neden oldu.

Mağaza, temel gıda maddeleri sattığı için sürekli olarak kalabalık olurken kuyrukta bekleyen emekli vatandaşlar, Karşıyaka'nın farklı mahallelerinden geldiklerini, kiminin yürüyerek, kiminin ise belediye otobüsüyle geldiğini belirtti.

Perişan durumda olduklarını ifade eden emekliler, kuyruktakilerin yaş ortalamasının 75 ve üzeri olduğunu vurgulayarak, bu şekilde beklemeyi hak etmediklerini dile getirdi.

Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nden kuyruğun olduğu alana bank koyulmasını talep ettiler.