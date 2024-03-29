İzmir eğitim ailesi, Gazzelileri Ramazan ayında da unutmadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de eğitim ailesinin Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri sürüyor.

Gazze'de bulunan kadın ve çocuklara yönelik başlatılan insanî yardım kampanyası kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri, toplama merkezi olan Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi deposundan alınarak Mersin Yenişehir adresindeki toplama deposuna teslim edilmek üzere yola çıktı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 15 bin takım muhtelif iç giyim malzemesi Karabağlar, Konak, Buca, Torbalı, Menemen, Aliağa, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezlerindeki öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin katkısıyla üretildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca temin edilen kumaşlardan dikilen 5 bin kadın ve kız çocuğu, 5 bin beş yüz elli beş erkek ve erkek çocuğu kıyafeti ile 5 bin beş yüz kırk bir kız ve erkek çocuk takımı olmak üzere toplam 250 koli hazırlandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Filistinlilerin yaşadığı acıyı hafifletmek adına ellerinden geldiğince Gazze'ye yardım etmeye devam edeceklerini, bu yolla işlenen insanlık suçuna tepkilerini göstermeye ve Gazzeli Müslümanların yanında olmayadevam edeceklerini ifade etti. Yahşi, Türkiye’nin yeni yüzyılında da gönül coğrafyası içerisinde barıştan, huzurdan ve istikrardan yana tavır ortaya koymaya gayret edeceklerinisözlerine ekledi.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderilen malzemeleri taşıyan insani yardım tırı, ‘İzmir Milli Eğitim Ailesi Gazze’nin Yanında, Kalbimiz Gazze’de’ yazılı pankartla İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitim yöneticileri,öğretmen ve kursiyerler tarafından dualar eşliğindeuğurlandı.