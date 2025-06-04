İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kurban Bayramı öncesinde Çamtepe Mahallesi’nde kurulan Narlıdere Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, bayram öncesi Çamtepe Mahallesi'nde kurulan Narlıdere Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı, tezgâhları tek tek gezerek pazar esnafına hayırlı işler diledi. Pazaryerinde vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Erman Uzun, herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında ilçe halkının talep ve önerilerini de dinleme fırsatı bulan Başkan Erman Uzun, iletilen konularla ilgili gerekli çalışmaların başlatılması için birim müdürlerine talimat verdi.

TEK DERDİMİZ NARLIDERE’YE HİZMET

Narlıdere Belediyesi olarak, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurla ve keyifle geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, “Bayram öncesi komşularımızla ve pazar esnafımızla bir araya gelerek hem bayramlarını kutladık hem de talepleri yerinde dinledik. Bizim tek derdimiz, Narlıdere’mize daha fazla hizmet sunmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram diliyorum. Kurban Bayramı’nın ilçemize, ülkemize, tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.