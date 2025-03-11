İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arasında imzalanan protokol ile iki tiyatro arasında “Oyun Değişim Programı” kapsamında “Yolcu” adlı oyunu Bursalı tiyatroseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arasında “Oyun Değişim Programı” protokolü imzalandı.

İki tiyatronun sahnelediği oyunları belli bir takvim dahilinde karşılıklı olarak paylaşmayı kapsayan protokol kapsamında İzBBŞT’nin “Yolcu” adlı oyunu Bursa’da sahnelendi. Nâzım Hikmet’in yazdığı, Orhan Alkaya’nın yönettiği oyun, iki gün üst üste Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu.

Kurtuluş Savaşı sürerken, hiçbir trenin durmadığı bir istasyonda, savaştan habersiz, “dünyaları yalnız kendilerinden ibaret olan” üç kişinin durumunu anlatan Nazım Hikmet’in Yolcu oyunu, İzmir Şehir Tiyatroları oyuncularının performansı büyük beğeni topladı.

Temsilin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar oyunculara çiçek takdim etti.

Düşenkalkar yaptığı konuşmada “Oyuncularımızın akıttığı bu alın terini ve iki tiyatromuzun ilk kez buluşmasını kutlayarak bu çiçeği takdim ediyorum. Tiyatro insanlarının sesi susmamalı; yüreğimiz, beraberken sımsıcak. Çoğalarak büyürüz, çoğalarak var oluruz… Bu nedenle İzmir Şehir Tiyatroları ile bir protokol imzaladık. Buluşmalarımız devam edecek. Biz de oyunlarımızı İzmir’e götüreceğiz, onlar da bizi sıkça ziyaret edecek. Yolcu ilk oyunları oldu, biz de nisan ayının ikinci haftasında İzmir’de sahne almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.