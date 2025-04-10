Gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nin tarihleri 23-24-25 Mayıs olarak güncellendi. “Sofradan Beyaz Perdeye” uzanan bu yolculukta, gastronomi ve sinema atölyeleri ve film gösterimleri 3 gün boyunca katılımcılarla buluşacak.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nin tarihleri 23-24-25 Mayıs 2025 olarak güncellendi.

Gastronomi, sanat ve tarihi bir araya getiren festival, 3 gün boyunca gastronomi ve sinema atölyeleri, film gösterimleri, söyleşiler ve tadım deneyimleri sunacak.

Urla’daki etkinlik takvimiyle uyum sağlamak amacıyla tarih değişikliği yapılan festivalin biletleri BuBilet’te satışa çıktı.

“Açık Perde” etkinliğiyle bağımsız sinemacıların projeleri izleyiciyle buluşacak; workshoplar, masterclass’lar ve film gösterimleri ise Urladam, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Perdix’de gerçekleşecek.

Türk gastronomi filmleri kültürünü desteklemeyi hedefleyen festival, şeflerden sinemacılara geniş bir konuşmacı yelpazesiyle katılımcılara ilham verici bir deneyim vadediyor.