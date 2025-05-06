İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli bir kent hedefiyle 134 milyon liralık yatırımla 184 araç alarak yangınla mücadele ve hizmet kapasitesini güçlendirdi. Orman köylerine dağıtılan 125 yangın tankeriyle yangınlara hızlı müdahale hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi vizyonu kapsamında yangınla mücadele ve günlük hizmet kapasitesini artırmak için 134 milyon liralık yatırımla 184 araç aldı.

Orman köylerinde yangınlara erken müdahale için 125 yangın tankeri ve afetlerde kullanılmak üzere 59 hizmet aracı belediye filosuna katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törende, 40 yangın tankeri köylere dağıtıldı. Törene Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, itfaiye personeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Tugay, yangın tankerlerinin köylerde hızlı müdahale için hayati olduğunu vurguladı. İzmir’deki 600 köyün yüzde 90’ından fazlasına tanker ulaştırıldığını belirten Tugay, “Geçen yıl 16 bin yangın çıktı, Yamanlar’da 3 bin hektar alan yandı. Tankerler, yangınların başlangıçta kontrol altına alınmasını sağlıyor. Muhtarlar ve vatandaşlar bu tankerlerle büyük felaketleri önledi” dedi. Tugay, yangın risk haritalandırması yapıldığını ve riskli bölgelerde önlemler alındığını ifade etti.

Kırsalda yangın eğitimleri verdiklerini belirten Başkan Tugay, “Vatandaşlarımız tankerlerle yaşam alanlarını koruyor. Biz, insanlarımız, doğamız ve kültürel mirasımız için ayrım yapmadan çalışıyoruz. İzmir’e kalkınmak, huzur içinde yaşamak yakışır. Belediyemize de çok çalışmak yakışır” diye konuştu. Yangın söndürme uçağı alma yetkileri olmadığını belirten Tugay, karadan müdahalede tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

“İZMİR İTFAİYESİ 7/24 SAHADA”

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, tankerlerin su kaynaklarından uzak bölgelerde müdahale gücünü artırdığını belirtti. “30 ilçede 62 istasyonla 7/24 sahadayız. 2024’te 36 bin olaya müdahale ettik, 16 bini yangındı. 5 bin hektar alan zarar gördü” dedi. Tireli 17 yaşındaki itfaiye gönüllüsü Özlem Özcan ise köyüne verilen tankerle yangına müdahale ettiğini anlatarak, “Yangınlara duyarsız kalamadım, elimden geleni yaptım” dedi.

YANGINLA MÜCADELE FİLOSU BÜYÜYOR

30 milyon liralık yatırımla alınan 125 yangın tankeriyle, belediyenin orman köylerine dağıttığı tanker sayısı 585’e ulaşacak. Römork tipi tankerler, dar ve engebeli alanlarda etkili müdahale sağlıyor, çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Kalan 85 tankerin dağıtımı mayıs sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca, 104 milyon liralık yatırımla alınan 59 hizmet aracı, deprem ve sel gibi afetlerde kullanılacak. Araçlar arasında panelvanlar, kamyonetler ve kayar kasa kamyonlar bulunuyor.

Tören, yeni araçların tanıtımı ve itfaiye gönüllülerinin yangın tatbikatıyla sona erdi.