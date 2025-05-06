Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu SGM’de “Çocukluk Döneminde Ebeveyn Olmanın Rolü” adlı seminer düzenledi.SAKARYA (İGFA ) - Ebeveyn-çocuk ilişkisine dair birçok konunun konuşulduğu seminerde aileler, uzmanlardan tavsiyeler aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi,ailelere fayda sağlamak ve ebeveynleri bilinçlendirmek içinetkinliklerine her gün bir yenisini ekliyor.

Bu kapsamda son olarak Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) “Çocukluk Döneminde Ebeveyn Olmanın Rolü” adlı seminere aileler yoğun ilgi gösterdi.

Ebeveyn-çocuk ilişkisi

Uzman Klinik Psikolog Yaren Hamarat’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocuğun dünyaya gelişinin ardından ebeveynle kurduğu bağlanmave ayrışma süreci ile ebeveyn çocuk ilişkisine değinildi. Uzman Psikolog Hamarat ayrıca okul öncesi dönemlerde beliren semptomlara müdahale edilmediğinde yaşamın ilerleyen dönemlerinde de semptomlarının artarak devam edebildiğini hatırlattı.

Seminer sonunda aileler merak ettiği soruları uzmanlara sorma fırsatı yakaladı.

