Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, samimi ve eğlenceli üslubuyla tanınan sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ü Kocaelili çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, çocuklara oyun dolu saatler sunarken aynı zamanda cami atmosferinde manevi değerlerle buluşma imkânı da sağlıyor. İlçelerdeki cami avlularında gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirerek anlamlı bir deneyim yaşıyor.

DARICA VE DİLOVASI’NDA EĞLENCELİ ETKİNLİK

Etkinlik kapsamında Sertaç Abi, Darıca Eyüboğlu Merkez Camii ve Dilovası Diliskelesi Merkez Camii’nde çocuklarla bir araya geldi. İkindi namazı sonrasında cami avlusunda gerçekleştirilen buluşmalarda Sertaç Güngör, çocuklarla sohbet ederek hem eğlendirdi hem bilgilendirdi. Güngör, yalnızca eğlendirmekle kalmayıp dijital dünyada bilinçli olmanın önemine de değindi. Çocuklara doğru seçimler yapmanın önemi vurgularken, sosyal medyada görülen her bilgiye inanmadan önce araştırma yapmanın önemine dikkat çekti.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Mayıs ayı boyunca Kocaelili çocuklar ile buluşacak olan ünlü YouTuber Sertaç Güngör; 10 Mayıs’ta Çayırova Merkez Camii’nde, 11 Mayıs’ta Derince Yeni Merkez Camii’nde, 17 Mayıs’ta Mehmet Ali Paşa Camii’nde, 24 Mayıs’ta Körfez Yeni Yalı Merkez Camii’nde, 25 Mayıs’ta Başiskele İbrahim Hakkı Hizmetleri Camii’nde, 31 Mayıs’ta ise Gölcük Tevfik Hoca Camii’nde çocuklar ile bir araya gelecek. Tüm etkinlikler saat 16.30’da başlayacak.