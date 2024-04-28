Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Karabağlar Kent Konseyi Gençlik Çalıştayı’na katıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Karabağlar Kent Konseyi Gençlik Çalıştayı’nda gençlerle bir araya geldi.

Sosyal İklim Derneği, Habitat Derneği, EÇEV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde 3 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmalarla hazırlanan Çalıştay’ın açılış konuşmasında Başkan Kınay, gençlerin yaptığı çalışmalar ve verdikleri emekler için onlara teşekkür etti. Karabağlar’da gençler, kadınlar ve çocuklar için sosyal belediyecilik anlayışıyla beraber geleceğe yönelik umutları büyüten yaşamı Karabağlar’dan başlatacaklarını burgulayan Başkan Kınay, bu çalışma anlayışıyla hep birlikte doğrudan katılımcı, ortak bir yönetim ile birlikte bu süreçleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

Çalıştayda yapılacak tartışmalarla belediyecilik çalışmalarına çok büyüt katkılar sağlanacağını düşündüğünü belirten Başkan Kınay, Karabağlar’da gençler için gerçekleştirilecek projeler hakkında konuştu. İlk olarak kurulacak gençlik meclisinden bahseden Başkan Kınay, gençlerin yönetim süreçlerine vereceği katkılarla daha güzel bir Karabağlar’ı birlikte oluşturabileceklerini ifade etti. Genç işsizliğin yoğun yaşandığı Karabağlar’da gençlerin iş bulabilmesi için Bölge İstihdam Ofisi kuracaklarını belirten Başkan Kınay, bu ofislerde işverenlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ile iş arayan gençlerin çalışma taleplerini eşleştireceklerini söyledi. Ayrıca bu ofislerde istihdam danışmanlığı ve eğitimleri verileceğini vurgulayan Başkan Kınay, iş arama, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi eğitimlerle gençlere yardım edeceklerini ifade etti. İstihdam ofisi çalışmalarını oluşturulacak portal üzerinde dijital ortama taşıyacaklarını ifade eden Başkan Kınay, düzenlenecek istihdam fuarları ile öğrenci veya mezun gençlere iş ve staj imkanları sağlayacaklarının altını çizdi.

KARABAĞLAR’DA YAŞAYANLARA ÖNCELİK

Açılacak yeni tesislerdeki istihdam olanaklarında Karabağlar’da yaşayan uygun yetkinlikteki genç ve kadınlara öncelik verileceğini vurgulayan Başkan Kınay, meslek ve dil kurslarının çeşitliliklerini artırarak, meslek örgütleri ve STK’larla işbirliği içinde, gençlik meclisinin taleplerine göre belirlenecek farklı alanlarda konferans ve seminerler organize edeceklerini belirtti. Karabağlar için büyük önem taşıyan bir üretim olanı olan mobilya sektöründe Mobilya Akademi’de Aydın Mahallesi Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi’nin aktif olarak işlemesini sağlayacaklarını dile getirdi. Düzenlenecek spor, kültür, sanat ve eğlence organizasyonları ile gençlerimize sosyalleşme ve zamanlarını sağlıklı değerlendirme olanakları sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Kınay, açılacak 'Akıl Fikir Evi’ ile birlikte gençlerin girişimcilik fikirlerini hayata geçirmek için onlara destek olacaklarını ifade etti.

Karabağlar Gençlik Çalıştayı’nın ardından Başkan Kınay, Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Tarım Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen “Neoliberalizmin Krizinde Tarım Politikalarını Yeniden Düşünmek” paneline katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökh