İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’inde katıldığı Melisa Yavaşoğlu ve GaffarÇiçek’in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Uzun yıllardır Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanlığını yapan Gaffar Çiçek’in Malatya’da gerçekleşen düğününe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’danikah şahidi oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’da vatandaşlarla buluştu. Gün boyu Malatya’da ziyaretlerde bulunan Genel Başkan Özel ile birlikte Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’da memleketi Yazıhan’da büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nin danışmanı Gaffar Çiçek’in düğün merasimine katılan Başkan Günay, Genel Başkan Özel ile birlikte nikah şahidi oldu. Genç çiftlere Mutluluklar dileyen Başkan Mustafa Günay, “Evliliğinizi bu özel anında sizinle birlikte paylaşmak, hayatınızın bu önemli adımında sizin yanınızda Genel Başkanımızla birlikte olmak benim için gerçekten çok anlamlı. Birlikte yeni bir hayat kurarken birbirinize sevgi ve saygınızın her daim güçlenmesi dileğiyle. Birlikte geçireceğiniz uzun ve mutlu bir ömür temennisiyle yola çıktığınız bu yolculukta birbirinize destek olmanızı, birbirinizi her zaman anlamanızı ve birlikte büyük bir sevgi ve hoşgörüyle büyümenizi dilerim.Hayatınız boyunca birbirinize sıkı sıkıya sarılmanız, sevgi dolu bir yuva kurmanız ve her gününüzün bir öncekinden daha mutlu geçmesini diliyorum. Ömür boyu mutluluklar” diye konuştu.