İzmirli çocuklar, kentte kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan İzmir Çocuk Meclisi, aldığı kararları İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletiyor. Fikirleri hakkında yetkililerden geri bildirim alan, bazı kararlarının proje olarak hayata geçirildiğini gören çocuklar “İzmir’de çocuk olmak çok güzel” diyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren hizmetlerde çocukların fikirlerine başvurmak amacıyla İzmir Çocuk Meclisi’ni oluşturdu. Kentte söz sahibi olan İzmirli çocuklar, meclis bünyesinde komisyonlar kurarak çeşitli alanlarda beyin fırtınası yaparak fikir üretiyor. Çocukların aldığı kararlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dostu Kent Koordinasyon Komisyonu aracılığıyla belediye yetkililerine iletiliyor. Kentte çocukları da ilgilendiren projelerin geri bildirimleri ise doğrudan çocuklara yapılıyor. Ürettikleri bazı fikirlerin proje olarak hayata geçirildiğini gören İzmirli çocuklar, kendilerini değerli ve mutlu hissettiklerini ifade ediyor.

ÇOCUKLARA DOĞRUDAN GERİ BİLDİRİMDE BULUNULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, “Nisan ayında İzmir Çocuk Meclisi komisyon toplantılarının 6’ncısını gerçekleştiriyoruz. Komisyon toplantılarının bir bölümünde çocuklar, kente dair fikirlerini paylaşıp İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini dile getiriyor. Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü olarak çocukların fikirlerini arşivliyoruz. Ayrıca daire başkanlığımızın koordinesinde çocukların kararlarının hayata geçmesine yönelik olarak ortak bir çalışma yürütmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dostu Kent Koordinasyon Komisyonu kuruldu. Bu komisyonda, ilgili daire başkanlıklarına çocukların kararlarını iletiyoruz. Daire başkanlıkları da çocuklara doğrudan geri bildirimde bulunuyor. Böylece çocuklara aldıkları kararlar ile örtüşen hizmetlerle tanışma fırsatı veriyoruz” dedi.

“ÇOCUK KATILIMININ ÇOK ÖNEMLİ BİR BASAMAĞI”

Çocukların bu geri bildirimler sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Deniz Kesimler Çakal, “Örneğin geçen günlerde açılan Konak Metro Kütüphanesi projesi, çocukların fikirlerinden biriydi. Bu proje ile çocukların fikirlerinin örtüşmesi bizi çok sevindirdi. Çocuklar, okulda beslenme ile ilgili akranlarının yaşadığı zorlukların farkında ve bununla ilgili de fikirleri vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışma yaparken beslenme paketinin içinde ne olması gerektiğini meclis üyesi çocuklara sorduk. Bu geri bildirimleri çocuk katılımının çok önemli bir basamağı olarak görüyoruz. Çocuklarla yaptığımız sohbetlerde, kendilerini çok önemli ve değerli hissettiklerini ifade ediyorlar” diye konuştu.

“İZMİR’DE ÇOCUK OLMAK ÇOK GÜZEL”

Meclis sözcülerinden 9 yaşındaki Nil Tarakçı da meclisin karar alma süreçleri ile ilgili “Burada fikirlerimizi öğretmenlerimize söylüyoruz ve onlar not alıyor. Bazı fikirlerimiz hayata geçiriliyor. Bunları duyduğumuzda mutlu oluyoruz. Beslenme paketlerinin içinde ne olması gerektiğini konuşmuştuk. Sonra bu paketleri öğrencilere dağıtmışlar. Onu duyduğumuzda çok mutlu oldum. İzmir’de çocuk olmak bence çok güzel bir şey. Meclisimiz var. Her ne kadar çocuklardan da oluşsa burası bir meclis. Herkes burada heyecanlanıyor. Toplantılarımız güzel geçiyor. İzmir’i çok seviyorum” sözlerine yer verdi.

“SORUNLARIMIZ SORUN OLARAK KALMIYOR, ÇÖZÜM BULUNUYOR”

Meclis üyesi 12 yaşındaki Zeynep Talay ise ilettikleri fikirler ile ilgili geri bildirimlerin kendilerini değerli hissettirdiğini belirterek “Hem çocukların hem şehrin hem doğanın belli başlı sorunları var. Bunları burada belirtiyoruz. Yapılabilir durumdaki fikirlerde geri bildirim alıyoruz. İzmir’de çocuk olmak çok güzel bir şey. Burada Çocuk Meclisi’nin olması güzel bir şey. Çünkü şehrimizdeki sorunları iletiyoruz. O konuda çalışmalar yapılıyor. Sorunlarımız sorun olarak kalmıyor, çözüm bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“BU CİDDİ BİR İŞ”

Meclis üyesi 11 yaşındaki Bedirhan Bilal Aslan, İzmir’deki sorunlara çocuk gözünden bakıp fikirlerini aktardıklarını, bunların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirebildiğini vurgulayarak “Bu durum insanı mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. İşin hafif bir stresi de var. Bu ciddi bir iş çünkü burada bir tek kendimiz için karar vermiyoruz. Burada yaşayan başka bireyler de var. Onların da fikirleri önemli. İzmir’de çocuk olmak mutluluk hissiyatı veriyor” dedi.

FİKİRLERİ İLE ÖRTÜŞEN PROJELERİ DİNLEDİLER

İzmir Çocuk Meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonu, nisan ayında toplantı yaptı. Komisyonun ürettiği fikirlerden biri de geri dönüşümle ilgili dijital oyunlar ve ambalaj atıklarının evlerde ayrılıştırılması ve geri dönüştürülmesiydi. Komisyon toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görevli personel, yaptıkları sunumlarla çocuklara fikir ve önerileriyle ilgili geri bildirimde bulundular. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu fikirlerle örtüşen projeleri aktarıldı. Çocuklar ayrıca VR gözlükleri kullanarak iklim krizinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri eğlenerek öğrendi.