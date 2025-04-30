İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm haftaya yaydığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı yanındaki çim alanda düzenlenen Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği ile sona erdi. Çocuklar, bir yandan spor yaparken bir yandan da bol bol eğlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliğiyle düzenlenen Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği kentin tüm ilçelerinden okulların alt yaş grubu hentbol takımlarını bir araya getirdi.

Kız ve erkek sporcuların kendi kategorilerinde yapılan heyecanlı maçlarına sahne olan şenlikte çocuklar ve katılımcılar, kurulan deneyim ve eğlence alanlarında keyifli bir gün geçirdi.

HER SPORCU ÖDÜLLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Meydanı’nın yanında yer alan çim alanda hazırlanan sahalardaki heyecanlı karşılaşmaların ardından tüm sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Sporculara ödüllerini törende hazır bulunan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Serdar Eler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay ve Türkiye Hentbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mutlu Altuğ verdi.