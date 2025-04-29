Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, Bursaspor başkanı Enes Çelik’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursaspor başkanı Enes Çelik’i Saadet Partisi Bursa il başkanı Hamza Gürsel, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, il başkan yardımcıları Hasan Arslan, Kerim Bulut ve il yönetim kurulu üyesi Nureddin Asan ziyaret etti.

Bursa milletvekili Mehmet Atmaca ile Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleşen ziyarette, Bursaspor’un şampiyonluğundan dolayı başkan Çelik’i tebrik eden Gürsel, "Şampiyonluk için tebrik ediyoruz. Ancak bundan daha önemlisi şehrimizin en değerli markalarının başında gelen Bursaspor’a olan güveni yeniden tesis ettiği, şehirle halkı bütünleştirdiği için başkan Çelik’e teşekkür etmek isterim. Artık ailelerin yoğunlukta olduğu tribünleri gördükçe ve şehrin dinamiklerinin ortak paydada buluşması yönetimin ne denli doğru bir ortam oluşturduğunu hepimize gösterdi." dedi.

Ziyaret sonrası haftalık yönetim kurulu toplantısına geçen Hamza Gürsel, burada teşkilatlarına talimat vererek Bursaspor’un başlattığı üyelik kampanyası için "Saadet Partisi teşkilatlarında yüreğinde yeşil beyaz sevdayı taşıyan tüm mensuplarımızı Bursaspor’un başlattığı üyelik kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Biz Saadet Partililer olarak ülkemizin yönetiminde nasıl sorumluluk almak için gayret gösteriyorsak, şehrimizin en değerli markası Bursaspor’un daha güzel günlere ulaşması için de üye olarak bundan sonra kulübü şahsi menfaatlerine alet etmek isteyenlere karşı doğru yönetilmesi için sorumluluk almalıyız." sözleriyle tüm il ve ilçe yönetimlerine Bursaspor’a üye olma çağrıda bulundu.