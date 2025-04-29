Bilecik'te Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki miniklerle anlamlı bir buluşmaya imza attı. Pazaryeri Anaokulu’nu ziyaret eden ilçe protokolü, öğrencilerle yakından ilgilenerek unutulmaz bir gün yaşattı.Pazaryeri GÜNDEM / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sıcak ve samimi anların yaşandığı buluşmada, Kaymakam Ahmet Tayyip Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, minik öğrencilerle sohbet edip çeşitli etkinliklere katıldı. Çocukların neşesi, sınıflara adeta bahar havası estirirken, eğitime verilen değerin bir göstergesi olan bu ziyaret, öğretmenler ve veliler tarafından da takdirle karşılandı.

Ziyaret sırasında okulun fiziki durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan ilçe yöneticileri, geleceğin teminatı olan çocuklar için her türlü desteğin süreceğini vurguladı.