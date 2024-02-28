İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu, 29 Şubat Perşembe dinleyicileri ile buluşacak

KOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu dinleyicileri ile buluşuyor. Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İnce şefliğindeki korolar, 29 Şubat Perşembe günü saat 20:00’da Marmara Koleji’nin Hasan Ali Yücel Sahnesinde şarkılarını seslendirecekler. Yaklaşık 80 koristten oluşan koro, program sonunda son şarkıyı beraber söyleyecek.