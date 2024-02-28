Tokat Belediyesi'nde çalışan işçilere tarihi bir maaş zammı! Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu liderliğinde gerçekleşen yüzde 87.71'lik artış, şehrin gündemine damga vurdu.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde, Hak-İş Konfederasyonu ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında imzalanan ek protokol, Tokat Belediyesi çalışanlarını sevindirdi. Anlaşma gereği, belediyede çalışan tüm işçilere yüzde 87.71 oranında maaş zammı yapılması kararlaştırıldı. Yapılan bu tarihi iyileştirme, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

PROTOKOLÜN İMZALANDI Bu önemli anlaşma, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir tarafından imzalandı. İki liderin ortak çabasıyla gerçekleşen bu anlaşma, belediye çalışanlarının maaşlarında kayda değer bir iyileştirme sağladı.

“TOKAT BELEDİYESİ TARİHİNDE BİR İLKİ YİNE BİZLER GERÇEKLEŞTİRDİK" Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat Belediyesi'nin bu hamlesiyle bir kez daha tarih yazdığını belirtti. Görev süresi boyunca çalışanların hak ve hukukunu koruma taahhüdünde bulunan Eroğlu, belediyenin borçsuz nadir belediyelerden biri olduğunun altını çizdi. Eroğlu,“Tokat Belediyesi tarihinde bir ilki yine bizler gerçekleştirdik. Tokat’ımıza birlikte hizmet ettiğimiz değerli mesai arkadaşlarımızın hak ve hukukunu göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gözetmeye kollamaya devam ettik. Şu Anda belediye personeline ikramiyeler dahil borcu olmayan Türkiye'de sayılı belediyeler arasındayız. Biz her zaman şehrimiz için alın teri akıtan, bu şehre sevdasıyla çalışan değerli mesai arkadaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonra da inşallah yeni dönemde de buna devam edeceğiz.

Sendikamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ek protokolle işçi personeli arkadaşlarımızın maaşlarında %87.71 oranında iyileştirme yaptık. Ve bunu 01 Ocak itibariyle geçerli hale getirdik. Tokat’ımıza, mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

RESUL DEMİR'DEN TEŞEKKÜR Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir ise, belediye başkanı ve ekibine teşekkürlerini iletti. Demir, yapılan ek protokolün, çalışanların taleplerinin çok üstünde olduğunu vurgulayarak, bu iyileştirmenin önemine dikkat çekti.