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Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerine çözüm bulmak amacıyla İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘’Sen Anlat İzmit’’ programı Malta Mahallesinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların problemlerini dinleyerek kısa süre içerisinde çözüm üretmek ve yardımcı olmak amacıyla İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün düzenlediği Halk Günleri ‘’Sen Anlat İzmit’’ programı her gün şehrin farklı mahallelerinde devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören program Malta Mahallesi Gülümse Kafe’de de gerçekleşti.

VATANDAŞ TALEP VE ÖNERİLERİNİ İLETTİ

Malta Mahallesi’nde düzenlenen vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkânı bulduğu ‘’Sen Anlat İzmit’’ programına Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz katılım sağladı. Ekipler, İZGİM’deki kadınların el emekleriyle yaptığı cam işlemeli çınar ağacı hediye etti. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini iletti.