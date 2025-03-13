İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin farklı mahallelerinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Kapalı Pazar Alanında halk iftarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, bölge sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı.

Programa Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler ile Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan da katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl da aynı sofranın etrafında, aynı dualarda buluşmanın nasip olduğunu belirterek, "Her sene geleneksel olarak birlik ve beraberlik için iftarlarımızı yapıyoruz. Üreten belediye olarak, kendi öz kaynaklarımızla üreterek hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkın parasını halka harcamak ve doğru harcamak için çabalıyoruz. Bunu yaparken gönül köprüleri yapmaya çalışıyoruz. Halkın içinde, halkın ihtiyaçlarına yönelik işler yapmaya çalışıyoruz. İftar sofralarımız hanelerinize, şehrimize, kentimize bereket getirsin” dedi.