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Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kentte büyük bir coşkuyla kutlayan Kocaeli İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi’ne Atatürk fotoğrafları astı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi hem Cumhuriyetimizin hem de İzmit Belediyesinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor.

Programlar kapsamında kentin dört bir yanında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. İzmit’in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi de İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Atatürk fotoğraflarıyla donatıldı. Bölge esnafı ve vatandaşlar Fethiye Caddesi’nin Atatürk fotoğraflarıyla donatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.