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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Arpalık İhsaniye ve Gülbahçe Kadriye Köylerinde gerçekleştirdiği ziyaretler ile köy sakinlerinin taleplerini dinlediKOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği köy ziyaretleri ile gönüllere dokunan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Arpalık İhsaniye ve Gülbahçe Kadriye Köyü sakinlerinin kapısını çaldı.

Vatandaşların isteklerini ve önerilerini dinleyen ekip yanlarında getirdikleri küçük hediyeleri de köy sakinlerine verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını köy sakinlerine ileten Çınar Ekibinin ziyaretleri ilerleyen günlerde de devam edecek.