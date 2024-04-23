İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı etkinliği gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Milli Bayramları coşkuyla kutlamaya devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kentte birçok etkinlikle doyasıya kutlandı. Bu etkinliklerden birisi de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yüzme yarışı etkinliği oldu. Etkinlik Tepeköy Mahallesinde bulunan kapalı yüzme havuzunda yapıldı.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan yüzme yarışlarına İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, Kocaeli Spor Yüzme Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Marmara Dinamik Yüzme Kulübünden 7-8 yaş kategorisinde yer alan 150 sporcu katıldı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından müsabakalara katılan tüm miniklere madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.