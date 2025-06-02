İzmit Belediyesi Şehit Kazım Caddesi’nde başlattıkları asfalt çalışmalarını tamamlarken, montajı yapılan Atatürk motifli aydınlatmalarla cadde modern bir görünüme kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Kentte vatandaşların konfor alanlarını arttırmak amacıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yolların bakım ve onarım işlerini aksatmadan devam eden ekipler, Şehit Kazım Caddesi’nde asfaltlama ve vatandaşların çok beğendiği Atatürk motifli ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

CADDE IŞIL IŞIL OLDU

Araç ve yaya trafiğinin rahatlamasını sağlayan Şehit Kazım Caddesi’nde çalışmalarda 1200 ton binder asfalt serimi ve 700 ton aşınma asfaltı kullanıldı. Caddede asfalt çalışmasının ardından kentin farklı noktalarında da yapılıp vatandaşlar tarafından takdir gören Atatürk silüetinde aydınlatma lambalarının montajı da gerçekleşti. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.