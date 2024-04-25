İzmit Belediyesi'nin Fen İşleri Atölyesinde öz kaynakları ile ürettiği pamuk şeker arabası, Karamürsel’in çınarlarından 79 yaşındaki İbrahim Yoksul’a teslim edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel ziyareti sırasında kendisinden pamuk şekeri arabası rica eden İbrahim Yoksul, sözünü aldığı arabasına kavuştu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Atölyesi'nde öz kaynaklar ile üretilen pamuk şekeri arabasını İbrahim Yoksul’a, Koordinaör Ozan Aksu takdim etti.

Başkan Hürriyet’in de selamını ileten Aksu’ya CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve yöneticiler eşlik etti. Mutluluğu gözlerinden okunan 79 yaşındaki İbrahim Yoksul, ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.