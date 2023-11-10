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2 dakika boyunca tüm işini bırakarak Ata’ya saygı gösteren personeller, anma töreninin ardından görevlerine geri döndü.

İzmit Belediyesi emekçileri iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazdılar KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi İzmit’te de unutulmadı. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazan yazılı koreografi yaptılar.

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