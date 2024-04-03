Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde açıldıKOCAELİ (İGFA) - Sanatçı dostu İzmit Belediyesi, kenti sanat ile buluşturmaya devam ediyor.

Emekli öğretmen Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisinin açılışı Cumhuriyet Sanat Galeri’sinde gerçekleşti. 2-6 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılış programına çok sayıda sanatsever katıldı. Ahmet Kemal Saral’ın “Güzel Olan” isimli kişisel resim sergisinde 57 eser yer alıyor.

Serginin teması doğadan izlenimler ve Anadolu uygarlıkları. Sergide tuval üzerine akrilik boya ve metal baskı tekniği, rölyef çalışmalarında ise sert strafor, heykellerde ise polyester döküm tekniği kullanıldı.

Sergide peyzaj çalışmalarına da yer verildi. Rölyeflerde çeşitli medeniyetlere ait görseller bulunuyor.

Birbirinden güzel çalışmaların olduğu resim, heykel, strafor rölyef ve mozaik teknikleriyle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

