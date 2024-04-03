31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini rekor bir oyla kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonrası ilk ziyaretini Yenimahalle’deki Ankara Toptancı Hali’ne gerçekleştirdi. İftar programında Toptancı Hali esnafıyla bir araya gelen Yavaş, destekleri için hemşehrilerine teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rekor bir oy oranıyla kazandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Yenimahalle ilçesindeki Ankara Toptancı Hali’ne gerçekleştirdi.

Ankara Toptancı Hali Başkanı Ceyhan Gündüz’ün başkanlığından düzenlenen iftar programında Toptancı Hal esnafıyla bir araya gelen Mansur Yavaş’a; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ile mazbatalarını almayı bekleyen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Dolunay, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç eşlik etti. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, İYİ Parti’nin eski Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da iftara katıldı.

“O İFTİRALARIN HİÇBİRİ BİZDE TUTMAZ”

Programda kısa bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sürecinin sonuna doğru hizmetleriyle ve vaatleriyle konuşamayanların çirkin propagandalara yöneldiğini belirterek “Seçim sonucu gösteriyor ki bu iftiraların da hiçbir faydası yok. Zaten vatandaşımız da buna tepki gösteriyor. O iftiraların hiçbiri bizde tutmaz. Sonuç olarak Ankara halkı beş yıllık hizmetimizi onayladı” dedi.

“REKOR BİR OYLA ONAYLANDIK”

İçinde insan olmayan hiçbir projenin kimseye faydası olmadığını vurgulayarak açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Beton asfalt belediyeciliğini değil; vatandaştan yana vatandaştan aldığı parayı israf etmeyen ve onların gerçek ihtiyaçları için harcayan, vatandaşları dara düştüğü zamanda onların yanında olan, gerçek belediyeciliğin bu olduğunu onayladı. Hem de rekor bir oyla onayladı” diyerek sözlerine devam etti.

“ANKARA’YA BİRLİKTE HİZMET EDELİM”

2019 yılında seçildiğinde de diğer ilçe başkanlarına Ankara halkı için birlikte çalışma çağrısında bulunduğunu ancak iş birliğine yanaşmadıklarını hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

“Biz yine aynı şekilde seçilen ilçe belediye başkanlarına aynı çağrıyı yapacağız. Sayımız çok olsa da mecliste gelin uzattığımız eli tutun, seçimi kazandığınız belediyelerden halk bize az oy vermiş olabilir ama sonuç itibarıyla onların dertlerini hep beraber çözelim. Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim diye aynı teklifi götüreceğim. İnşallah şimdi seçilen ilçe belediye başkanları ve bağımsız belediye başkanı aynı hatayı yapmazlar. Elimizden tutarlar ve benim ikinci ve son belediye başkanlığı görevimde seçilen diğer belediye başkanlarıyla beraber Ankara'ya gerektiği gibi birlikte hizmette buluruz” dedi.

Konuşmasına kendisini destekleyen ve oy veren herkese teşekkür ederek devam eden Yavaş,

“Allah mahcup etmesin. İnşallah bize güvenen insanların yine başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmayacağız. Yine aynı şekilde el ele vererek birlikte Ankara'yı yönetmeye devam edeceğiz” diyerek, önceliğinin yine beton, plastik değil vatandaşların talebi olacağını ve o talepleri yerine getirmeye çalışacağını kaydetti.

GÜNDÜZ: “BİZİ HİÇBİR GÜN YALNIZ BIRAKMADI”

Büyük Ankara Toptancı Hali Başkanı Ceyhan Gündüz de “Biz her zaman bizim yanımızda olan, bize destek veren, esnafa kucak açan başkanımızın yanındayız. Bizi hiçbir gün yalnız bırakmadı. Ne ihtiyacımız olursa yanına gittik. Hiç boş çevirmedi” diyerek Başkan Yavaş’a teşekkür etti.