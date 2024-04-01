İzmit Belediyesi, Hanımeli Kurs Merkezi’nde bulunan Mor Yerleşke’de ücretsiz diyetisyen hizmeti vermeye başladıKOCAEL (İGFA) - izmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde verilen diyetisyen hizmetini yaygınlaştırmaya devam ediyor. 7’den 70’e Ücretsiz diyetisyenlik hizmetini herkese sunan İzmit Belediyesi, bu kez de Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Kurs Merkezi’nde bulunan, kadın ve çocuklara hizmet veren Mor Yerleşke’de diyetisyen hizmeti vermeye başladı.

HER PERŞEMBE GÜNÜ

Uzman Diyetisyen Gizem Aydın, her perşembe günü Mor Yerleşke’de beslenme danışmanlığı verecek. Birçok başarının elde edildiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 10 telefon numarasından detaylı bilgi ve randevu alabilir.