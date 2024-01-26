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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programı Kozluk Mahallesi’nde devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Kozluk Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Kozluk Mahalle Muhtarı Metin Karabıyık’a İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.

MANTAR İKRAM EDİLDİ

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Ekipler ayrıca vatandaşlara İzmit Belediyesi Aşevi’nde yapılan keklerden ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen mantarlardan ikram etti