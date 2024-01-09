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Sosyal Destek İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleşen helva dağıtım programına Koordinatörler Hakan Yalçın ile Ozan Aksu da katıldı. İzmit Belediyesi Aşevi’nde pişirilen helvalardan alan vatandaşlar kentin değeri Yahya Kaptan’ı unutmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek İşleri Müdürlüğü, Yahya Kaptan’ın ölümünün 104’üncü yılı dolayısı ile Fevziye Cami’nde helva dağıtım programı gerçekleştirdi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen Yahya Kaptan’ı ölümünün 104’üncü yılında birtakım etkinlikler ile andı.

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