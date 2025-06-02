Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların Modern Hayvan Pazarı’na kolay ulaşımı için ücretsiz ring servisi hizmeti sunuyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Modern Hayvan Pazarı’nda hem üreticiye hem de alıcıya en ideal koşullarda hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşların pazara daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için 3-5 Haziran tarihleri arasında ücretsiz ring servis hizmeti başlatılıyor.

Ücretsiz servisler, 3 Haziran Salı gününden itibaren belirlenen güzergâhlarda vatandaşları Modern Hayvan Pazarı’na ulaştıracak.

İzmit Belediyesi, bayram öncesi yoğunluğunu dikkate alarak hem ulaşım kolaylığı sağlıyor hem de vatandaşların alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmelerine katkı sunacak.