Bursa İznik Belediyesi ile Çin’in Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store arasında İznik Seramik Sanayi Birliği protokolü, İstanbul’da imzalandı. İş birliği, seramik mirasını küresel boyuta taşıyarak kültür ve inovasyonu buluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ile Çin arasında kültürel ve sanatsal bağları güçlendiren önemli bir adım, İstanbul’da atıldı.

İznik Belediyesi ve Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store iş birliğiyle düzenlenen İznik Seramik Sanayi Birliği İmza Töreni, Kadıköy’deki Jingdezhen Ceramics İstanbul Şubesi’nde gerçekleşti.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Jingdezhen Parti Komitesi Sekreteri Hu Xuemei, Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İZNİK ÇİNİSİNİN KÜRESEL YOLCULUĞU

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, törende yaptığı konuşmada, “Bugün, kültürel mirasın evrensel gücünü kutluyor ve tarihle geleceği buluşturuyoruz. İznik’in çini ve seramik mirasını, Çin’in seramik merkezi Jingdezhen ile birleştiren bu iş birliği, iki büyük geleneği bir araya getiriyor. İznik Seramik Sanayi Birliği, mirasımızı uluslararası alanda tanıtacak, üretimi çağdaş tasarımla buluşturacak ve eğitimden turizme kadar geniş bir alanda ortak projeler başlatacak. Osmanlı çinilerinden dünya koleksiyonlarına uzanan bu miras, Asya ile Avrupa’yı bağlayan bir köprü olacak. Geleneksel İznik Çinisini koruma görevimizi de sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Usta, Bir Kuşak Bir Yol projesinin 12. yılında bu stratejik ortaklığın gerçekleşmesinde emeği geçenlere, özellikle Jingdezhen Ceramics yetkililerine ve sanatçılara teşekkür ederek, iş birliğinin dostluk ve kültürel zenginlik getireceğini vurguladı.

Törenle, Osmanlı çiniciliğinin merkezi İznik ile binlerce yıllık seramik geleneğine sahip Jingdezhen arasında resmi bir sanayi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, seramik üretimi ve ticaretinin yanı sıra eğitim, tasarım, inovasyon ve kültürel mirasın korunması alanlarında ortak projeleri teşvik edecek.

JİNGDEZHEN CERAMİCS İSTANBUL ŞUBESİ AÇILDI

İmza töreninin ardından, Jingdezhen Ceramics Official Flagship Store’un İstanbul şubesi kapılarını açtı. Katılımcılar, Çinli ustaların eşsiz seramik koleksiyonlarını inceleme fırsatı buldu. Açılış, iki şehir arasındaki kültürel bağı güçlendiren bir etkinlik olarak öne çıktı.