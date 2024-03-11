Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Uzunköprü-Hayrabolu karayolu üzerinde drone kamera destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olabilecek trafik kazalarının önüne geçmek için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Bu kapsamda, Uzunköprü-Hayrabolu karayolu üzerinde drone kamera destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür edilirken, ihlal edenlere ise uyarıda bulunuldu ve gerekli yaptırımlar uygulandı.