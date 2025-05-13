İstanbul Silivri’de jandarma trafik kontrolünde, takma dişini yutarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Silivri ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, takma dişini yutarak boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark etti.

Hızla müdahale eden jandarma personeli, Heimlich manevrası uygulayarak vatandaşın hayatını kurtardı.

Jandarma'nın yaka kamerasına takılan o anlara ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Trafik kontrolünde “hayat kurtaran” müdahale!İstanbul Silivri’de trafik kontrolü sırasında takma dişini yutan ve boğulma tehlikesi geçirdiği görülen bir vatandaşımız, Jandarma personelimiz tarafından uygulanan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. pic.twitter.com/ArsuI6UDoD— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 13, 2025

Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle ölümle sonuçlanabilecek bir durumun önüne geçildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Vatandaş, kurtarılmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.