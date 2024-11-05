Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini arttırmak ve kadının iş, eğitim ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmek için çalışan Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri” için başvuru süresi 30 Kasım 2024 itibarıyla sona eriyor.İSTANBUL(İGFA) - Sürdürülebilir bir toplumun, kadına verilen hak ve özgürlüklerle mümkün olabileceğine inanan, eşitsizliklerle mücadele edip fırsat eşitliğini teşvik eden Kadın Dostu Markalar Platformu’nun bu yıl beşinci kez Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri başvurusu için geri sayım başladı. Kadın dostu markaların ve girişimlerin tanınmasına katkı sağlayan Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri, 6 Mart 2025'te İş Sanat'ta gerçekleşecek törenle kamuoyuna sunulacak olan program için başvuru süresi 30 Kasım 2024 sona eriyor.

PROJELER 7 KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Eşitlikçi politikalarla işletmelerini yöneten, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, kadınların iş dünyasındaki varlığını ve etkisini arttırmak amacıyla farkındalık yaratan markaları tanımak ve ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilen Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri programında, projeler 7 kategoride değerlendirilecek.