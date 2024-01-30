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S.S İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticilerinin yer aldığı program TRT’de yayınlanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada TRT - 1 kanalında yayınlanan "Turgay Başyayla ile lezzetli tavsiye" programı için Karaağaç Lalel Kafe'de gerçekleştirilen çekimlerde İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi olarak katılım sağladık.

Programın tamamını 03 Şubat 2024 tarihinde saat 18.00 yayın saatiyle TRT - 1 kanalında izleyebilirsiniz. Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na kooperatifimizi daveti için ve İpsala Belediye başkanı Abdullah Naci Ünsal’a da desteği için teşekkür ederiz” denildi.