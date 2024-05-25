2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, rakibi Yenimahalle Belediyesi'ni yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 13-18 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmadan 27-34'lük skorla galip ayrılarak seride üstün duruma geçti.

ANKARA (İGFA) - Serinin dördüncü maçı 26 Mayıs Pazar günü Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride üç maçı kazanan takım Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu, diğer takım ise Kadınlar Süper Ligi İkincisi olacak.

BEŞİKTAŞ SAFİ ÇİMENTO'NUN 2-0 ÖNDE OLDUĞU ERKEKLER SÜPER LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ MAÇ

2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi'nde Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasındaki üçüncü maç yarın Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 17.00'de Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ilk maçta 37-36, ikinci maçta ise 41-30'luk skorla yenen Beşiktaş Safi Çimento seride 2-0 önde bulunuyor. Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. Beşiktaş Safi Çimento'nun galip gelmesi durumunda Beşiktaş Safi Çimento Erkekler Süper Ligi Şampiyonu, Sakarya BBSK ise Erkekler Süper Ligi ikincisi olacak. Sakarya BBSK'nın galip gelmesi durumunda seride dördüncü maç 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak.