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Kağıtspor’un 140 kişilik dev eğitmen kadrosu kulüp başkanı İbrahim Ercin, kulüp yöneticileri ve kulüp koordinatörleriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye ve Kocaeli’de amatör sporların en önemli markası olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün yöneticileri ve antrenörleri Maide Restoran’da kulüp başkanı İbrahim Ercin nezaretinde bir araya geldi. 36 branştaki 140 antrenör ve 8046 lisanslı sporcusuyla Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Kağıtspor’un dev kadrosu buluşmada moral buldu.

Son olarak 36 branştaki teknik direktör, antrenör, lider ve yardımcı antrenörlerden oluşan 140 kişilik kulübün dev eğitmen kadrosu, kulüp başkanı İbrahim Ercin, kulüp yöneticileri ve kulüp koordinatörleriyle bir araya geldi. Yeni yönetimle antrenörlerin buluştuğu toplantıda konuşan Ercin, “Teslim aldığımız bayrağı ve kulübümüzün armasını daha yukarılara çıkarmak için durmadan çalışamaya devam edeceğiz” dedi.

36 BRANŞTA 8 BİN 46 SPORCU

Kulüp başkanı Ercin, “Biz büyük bir aileyiz, sizler de bu ailenin mimarlarısınız. Size güveniyoruz. 147 salonda 36 branşta 8046 aktif sporcumuz var. Bu sporcularımızdan 134’ü bizleri ve şehrimizi ay yıldızlı forma ile uluslararası arenalarda temsil ediyor. Kulübümüzün elde ettiği bu önemli başarıların mimarları olan siz değerli antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi. Toplantının ardından kulüp antrenörleri ve yöneticileri branşlar halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.