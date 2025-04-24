Kahramanmaraş Kafe, Organizasyoncular ve Kadın Girişimciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAKODER), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkulu bir çocuk şenliğiyle kutladı. Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan KAKODER merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şenlik boyunca palyaço gösterileri, müzikli eğlenceler ve pamuk şeker ikramları miniklerin yüzünü güldürdü. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenirken, veliler de bu özel günün keyfini çocuklarıyla birlikte yaşadı. Etkinlikte ayrıca çeşitli ikramlar da sunularak bayram coşkusu şeker tadında kutlandı.

KAKODER Başkanı Hatice Belveren, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, 2025 yılının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında düzenlenen programlara dikkat çekti.

Başkan Belveren, geleceğin teminatı olan çocuklara anlamlı bayramı en güzel şekilde yaşatmak istediklerini belirterek, "Dernek üyelerimizin gönüllü destekleriyle hazırladığımız bu şenlik, Aile Yılı çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerden yalnızca biri. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdür Yardımcıları Mustafa Kaplan ve Fatih Demirdöğen, Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Genel Başkanı İsmail Koyuncu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi İlker Yiyen, Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Mengür ve çok sayıda davetli katıldı.