Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında sahnelenen ve milyonları güldüren romantik komedi klasiği “Kaktüs Çiçeği”, bu kez sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul’da izleyiciyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Hall of Performance sahnesinde Türk Böbrek Vakfı yararına düzenlenen özel gösterim, sanat ve iyiliği bir araya getirdi.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan oyuncuların enerjisi ve performansı, salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Başrolde yer alan ve aynı zamanda Türk Böbrek Vakfı gönüllüsü olan Eylem Şenkal, geceye damgasını vurdu.

Oyun sonunda sahneye çıkan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mukaddes Yamaç, tüm oyunculara çiçek takdim etti. Timur Erk, üç saat boyunca etkileyici bir performans sergileyen Eylem Şenkal’a bugüne kadar vakfımızın pek çok etkinliğinde görev aldığı ve bu defa vakıf dostlarımızı sanatla buluşturduğu için teşekkür etti. Bu sözlerin ardından izleyiciler, Şenkal ve ekip arkadaşlarını uzun süre ayakta alkışladı.

Yapımını Tiyatro Keyfi’nin üstlendiği oyunda; Paris’in çapkın diş hekimi Julien’in yalanlarla dolu aşk hikayesi sahneye taşındı. Julien’in düzenbaz planlarını dengelemeye çalışan sadık asistan Stephanie’nin sürüklendiği absürt olaylar, seyirciye hem kahkaha hem de duygusal anlar yaşattı.

Oyunun yönetmenliğini Kemal Başar, koreografisini ise dünyaca ünlü koreograf Nikolay Manolov üstleniyor. Eylem Şenkal ve Korel Cezayirli’ye sahnede Yağmur Vural, Köksal Ünal, Kemal Başar, Kerem Gökçer ve İsakBehar eşlik ediyor.